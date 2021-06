VIDEO Finlandia-Belgio 0-2, highlights, gol e sintesi Europei: un autogol e Lukaku decidono il match

Il Belgio stende la Finlandia nell’ultimo impegno del Gruppo B con il punteggio di 2-0 e si conferma prima nel raggruppamento a punteggio pieno. Dopo un primo tempo equilibrato concluso sullo 0-0, nella ripresa Vermaelen provoca l’autogol di Hradecky, portiere finlandese, quindi il solito Lukaku ritocca il risultato con il raddoppio che ha chiuso ogni discorso. Andiamo, quindi, a rivedere le immagini salienti dell’incontro.

