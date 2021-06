Max Verstappen comincia bene il suo primo weekend in carriera da leader del Mondiale di Formula 1 e si candida ad un ruolo da protagonista in vista delle qualifiche del Gran Premio di Azerbaijan 2021, sesto round della stagione. L’olandese della Red Bull è stato il più veloce nella prima sessione di libere, per poi piazzarsi in seconda posizione in FP2 alle spalle del compagno di squadra Sergio Perez.

“Siamo partiti molto bene in questo weekend. Abbiamo avuto delle buone sensazioni dalla vettura, mi sono sentito a mio agio. Per le FP2 abbiamo effettuato delle modifiche per capire se potevano migliorare ulteriormente, ma non hanno avuto gli effetti sperati“, dichiara Max a fine giornata.

Di seguito il video:

VIDEO MAX VERSTAPPEN: “OTTIME SENSAZIONI IN QUESTA PRIMA GIORNATA”





Foto: LaPresse