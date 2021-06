I grandi appassionati di ciclismo conoscono sicuramente l’immenso Dino Zandegù: atleta di enorme valore tecnico negli anni ’60-’70, poi successivamente diventato allenatore e spesso ospite televisivo in svariate trasmissioni, dove si contraddistingueva per la sua enorme simpatia e per una verve ben al di sopra del comune. Un personaggio, nell’accezione più positiva del termine, davvero a tutto tondo. Un signore della bicicletta, dal cuore enorme e con la battuta sempre pronta.

Vinse il Giro delle Fiandre 1967, imponendosi in una Classica Monumento caratterizzata da un’ordine d’arrivo regale, consegnato alla storia del pedale: primo Dino Zandegù (Italia), secondo Noel Foré (Belgio), terzo Eddy Merckx (Belgio), quarto Felice Gimondi (Italia). L’Italia non vinceva la Ronde dal 1951 (quando Fiorenzo Magni completò il suo personalissimo tris consecutivo) e dovette poi aspettare il 1990 per tornare a esultare con Moreno Argentin.

Il padovano si impose anche in sei tappe del Giro d’Italia, tra cui ricorda con grandissimo affetto il volatone di Jesolo nel 1970 in cui sconfisse i migliori sprinter dell’epoca. Un palmares notevole, in cui figura anche il sigillo nella prima Tirreno-Adriatico, alimentato anche dall’energia profusa in attività extraciclistiche e per il suo fare divertente nelle varie ospitate televisive. Non soltanto, perché Dino si è distinto per la sua inconfondibile voce e per delle meravigliose doti canore.

In occasione del Premio Vincenzo Torriani, andato in scena lunedì scorso nella cornice del Museo del Ciclismo – Madonna del Ghisallo, Dino Zandegù è stato premiato con il Cuore d’Argento, nel giorno del suo 81mo compleanno. In un templio del pedale internazionale ha sfoggiato ancora una volta la sua ugola e ha intonato una breve canzone dedicata a Egan Bernal, fresco vincitore del Giro d’Italia. In poche parole e con un paio di rime decisamente orecchiabili e convincenti ha descritto perfettamente il successo del colombiano nella Corsa Rosa: “Egan Bernal. Vien dalle Ande e qui diventa già un grande. Egan Bernal. Vien dall’altura e per gli altri è vita dura. Egan Bernal. Egan Bernal“.

Di seguito il VIDEO per ascoltare la canzoncina dedicata da Dino Zandegù a Egan Bernal durante il Premio Torriani. Immancabile lo scroscio di applausi dei presenti, il vincitore del Fiandre 1967 ha fatto centro ancora una volta con la sua simpatia e con la sua voce inconfondibile.

VIDEO DINO ZANDEGÙ DEDICA UNA CANZONE A EGAN BERNAL

Foto: Lapresse