Vela, Medemblik Regatta: Marta Maggetti si esalta con vento leggero, molto bene anche Camboni nel day-2

Giungono ottime notizie per il windsurf italiano in ottica Tokyo al termine della seconda giornata di gara della Medemblik Regatta 2021, attualmente in corso di svolgimento in Olanda e valevole anche come tappa inaugurale della nuova stagione di World Cup per la vela olimpica.

Day-2 che si è svolto regolarmente (tutte le regate pianificate sono state completate) in condizioni di vento leggero per gli atleti delle cinque classi impegnate in questa prima fase della manifestazione. Giornata strepitosa nell’RS:X femminile per la cagliaritana Marta Maggetti, capace di raccogliere due secondi ed un primo posto parziali nelle tre prove disputate che le hanno permesso di balzare in seconda piazza nella classifica generale con 7 punti, a -1 dall’israeliana Katy Spychakov (oggi 1-1-3) e a +4 sulla fuoriclasse olandese Lilian De Geus (3-3-5).

Molto bene in campo maschile sempre tra le tavole anche Mattia Camboni, autore di un ottimo score odierno da 7-1-3 valevole per la piazza d’onore provvisoria a quota 13 punti. Si conferma leader il polacco Piotr Myszka con 7 punti ma con uno scarto pesante (17°) che potrebbe pesare più avanti nel corso della settimana, mentre resta clamorosamente attardato il grande favorito Kiran Badloe in nona posizione overall con 30 punti all’attivo.

Stabile al 40° posto nell’ILCA 6 (ex Laser Radial) Silvia Zennaro, rappresentante dell’Italia in questa classe a Tokyo, con un parziale di 10-36 che non le consente di guadagnare terreno in classifica generale dopo un disastroso day-1. Riscontri più incoraggianti nell’ILCA 7, dove però l’Italia non ha guadagnato il pass olimpico, con Giovanni Coccoluto 15° ed altri quattro azzurri nella top30 overall dopo quattro regate di qualificazione.

