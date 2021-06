I Campionati Italiani di Moth andranno in scena nel weekend, organizzati dal CV Torbole (in provincia di Trento). Sarà una competizione davvero di lusso vista la qualità dei partecipanti. Sono presenti 16 italiani e anche stranieri per una kermesse di tutto rispetto.

Da segnalare la presenza dell’australiano Tom Slingsby, Campione del Mondo in carica di questa specialità e Campione Olimpico nel Laser. In casa azzurra da segnalare Francesco Bruni, timoniere di Luna Rossa durante l’ultima America’s Cup (sarà supportato dal trimmer Pierluigi De Felice), e Ruggero Tita, che si sta preparando per essere assoluto protagonista alle Olimpiadi di Tokyo 2021 tra i Nacra 17 (può puntare a una medaglia).

Francesco Bianchi si presenta per difendere il titolo, da segnalare anche Enrico Zennaro, Marco Lanulfi, Carlo de Paoli Ambrosi e Francesco Bianchi.

Foto: Lapresse