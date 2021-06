Vanessa Ferrari vs Lara Mori, l’attesissimo duello che vale un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2021. L’Italia della ginnastica artistica attende di sapere chi riuscirà a staccare il biglietto per il Giappone, finalmente siamo arrivati alla resa dei conti e la decisiva tappa di Coppa del Mondo sta per incominciare. Oggi pomeriggio (15.00-18.30 circa) le due azzurre scenderanno in pedana a Doha (Qatar) per le qualifiche. Quello odierno è dunque un antipasto della gara imperdibile prevista tra due giorni, le nostre portacolori non avranno problemi a superare il taglio visto che gareggeranno soltanto sette atlete (i posti per la finale sono otto), poi sabato si giocheranno il tutto per tutto nella finale che assegna il tagliando a cinque cerchi. Le azzurre sono già qualificate alla finale, è già un dato di fatto (basterà presentarsi in pedana).

Sarà comunque importante assistere al confronto preliminare per capire il livello e lo stato di forma delle due ginnaste. La bresciana ha vinto la medaglia di bronzo agli Europei di due mesi fa dopo aver fronteggiato, ma nel frattempo ha deciso di cambiare la musica del suo esercizio (da “Bella Ciao” a “Bambola”) e potrebbe avere rivisto qualcosa dal punto di vista acrobatica. La toscana ha gareggiato in Serie A un mese fa e ha una voglia matta di fare capire di poter essere della partita, inseguendo la prima partecipazione ai Giochi (per Ferrari sarebbe la quarta).

La pedana del corpo libero sarà rovente, le avversarie saranno numericamente poche e soltanto alcune sono di spessore tecnico, tra l’altro solo alcune possono strappare punti olimpici perché non ancora qualificate a Tokyo. L’ungherese Zsofia Kovacs e l’ucraina Diana Varinska sono proprio tra queste, mentre l’altra ucraina Anastasiia Bachynska e la brasiliana Lorrane Oliveira potrebbero creare qualche insidia. Parterre completato dalla tecnicamente poco competitiva egiziana Jana Mahmoud. Le azzurre si esibiranno per ultime, prima Vanessa e poi Lara.

Foto: Simone Ferraro/Federginnastica