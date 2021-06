Vanessa Ferrari vs Lara Mori oggi, il duello per il pass olimpico. Si inizia con le qualifiche: programma, orari, tv e streaming

Oggi giovedì 24 giugno va in scena il primo atto del confronto tra Vanessa Ferrari e Lara Mori. Le due azzurre si sfidano nelle qualificazioni al corpo libero della tappa conclusiva di Coppa del Mondo, le nostre portacolori si contendono il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2021. La gara odierna servirà a definire le otto ragazze che si sfideranno poi nella decisiva finale di sabato pomeriggio, quella che deciderà chi potrà prenotare l’aereo per il Giappone. Si tratta però soltanto di una formalità, perché sono presenti soltanto sette atlete e dunque tutte sono già sicure di disputare l’atto conclusivo.

Qualifica dunque non determinante, ma che ci dirà già qualcosa sui valori in campo e che fungerà da riscaldamento al testa a testa risolutore che tra due giorni assegnerà il biglietto per i Giochi. Vanessa Ferrari ha cambiato la musica al corpo libero, passando da “Bella Ciao” a “Bambola”, e ha possibili novità acrobatiche. La bresciana insegue la quarta partecipazione a cinque cerchi, mentre Lara Mori va a caccia del sogno per la prima volta in carriera. Va ricordato che un paio di mesi fa Vanessa ha vinto la medaglia di bronzo agli Europei. Entrambe le ragazze sono appaiate in classifica a 80 punti speciali, dunque davvero sarà una lotta intestina sabato pomeriggio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, il palinsesto tv e streaming dell’evento.

FERRARI vs MORI: PROGRAMMA QUALIFICHE OGGI

GIOVEDÌ 24 GIUGNO:

14.30-18.30 Qualificazioni: volteggio maschile, cavallo con maniglie, sbarra; trave, corpo libero femminile (Vanessa Ferrari vs Lara Mori)

FERRARI vs MORI: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Non sono previste dirette tv e/o streaming.

Cronaca su OA Sport a gara appena finita.

Per la finale diretta tv su Eurosport 2 e DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.