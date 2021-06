Vanessa Ferrari vs Lara Mori, chi si qualifica alle Olimpiadi 2021? Tutte le combinazioni e i risultati per volare a Tokyo

Vanessa Ferrari e Lara Mori si sfideranno al corpo libero in occasione dell’ultima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica, in programma a Doha (Qatar) dal 23 al 26 giugno. Le due azzurre scenderanno in pedana per contendersi la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2021: questa competizione mette infatti in palio un pass per i Giochi e le nostre portacolori sono impegnate in una lotta tutta interna per raggiungere l’obiettivo. Il testa a testa va avanti ormai da tre anni, ora siamo giunti alla resa dei conti.

Le due ginnaste sono appaiate in classifica generale con 80 punti speciali, occupano il secondo posto alle spalle della statunitense Jade Carey (90) che però lascerà libero il suo posto perché si è qualificata a Tokyo attraverso la graduatoria del volteggio. Lara Mori ha però un vantaggio minimo se si guarda la somma dei punteggi dei singoli esercizi: 40.565 contro 40.266 di Vanessa Ferrari. Entrambe hanno bisogno di vincere la gara di Doha se vogliono incrementare il proprio bottino di punti speciali e salire a quota 85, in tutti gli altri casi resterebbero ferme a 80.

Chi si qualifica alle Olimpiadi di Tokyo 2021 tra le due azzurre? Vanessa Ferrari deve vincere la gara di Doha per essere sicura di centrare l’obiettivo, oppure dovrebbe arrivare seconda ma precedendo Lara Mori e con un esercizio valutato almeno 13.266 (in questo modo supererebbe l’avversaria nel computo della somma dei punteggi di pedana e le balzerebbe davanti in classifica). Lara Mori, invece, deve battere Vanessa Ferrari oppure sperare che la bresciana conclusa al secondo posto con meno di 13.266 oppure faccia terza o peggio. Di seguito tutte le combinazioni: Vanessa Ferrari e Lara Mori si qualificano alle Olimpiadi se…

VANESSA FERRARI SI QUALIFICA ALLE OLIMPIADI SE:

– Vince la gara di Doha.

– Conquista il secondo posto a Doha, ma precedendo Lara Mori e con un esercizio valutato almeno 13.266 punti.

LARA MORI SI QUALIFICA ALLE OLIMPIADI SE:

– Batte Vanessa Ferrari nella gara di Doha.

– Non batte Vanessa Ferrari, ma la bresciana conclude seconda a Doha con un esercizio valutato meno di 13.266 punti.

– Non batte Vanessa Ferrari, ma la bresciana conclude terza o peggio a Doha.

