L’Ucraina ha sconfitto la Svezia per 2-1 dopo i tempi supplementari (1-1 al 90′) e si è così qualificata ai quarti di finale degli Europei 2021 di calcio. Gli uomini di Shevchenko si sono imposti grazie a un gol di Dovbyk al 121′, sfruttando al meglio l’uomo in più dovuto all’espulsione di Danielson avvenuta al 98′. I tempi regolamentari si erano conclusi in parità dopo il botta e risposta tra Zinchenko e Forsberg nella prima frazione.

L’Ucraina può così proseguire la propria avventura nella rassegna continentale grazie al trionfo ottenuto all’Hampden Park di Glasgow e si guadagna il match contro l’Inghilterra che vale la semifinale contro la vincente di Repubblica Ceca-Danimarca. La Svezia si arena proprio sul più bello, in una parte di tabellone davvero ricca di sorprese.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Le due squadre non si risparmiano in avvio di primo tempo, Yaremchuk calcia di prima intenzione all’undicesimo minuto ma Olsen respinge. Otto minuti più tardi Isak apre troppo il destro. L’Ucraina passa in vantaggio al 27′: cambio di gioco da parte di Shaparenko, Yarmolenko stoppa e serve Zinchenko, il quale tira di prima intenzione e batte Olsen. La Svezia si ricompatta e al 43′ trova il pareggio: Isak dialoga con Kulusevski sulla trequarti e appoggia per Forsberg, che da fuori area tira un bolide di sinistro battendo Bushchan.

La ripresa è pimpante e si assiste a un botta e risposta di pali: al 56′ è il turno di Sydorchuk su assist di Yarmolenko, un minuto più tardi tocca a Forsberg. Gli scandinavi sono più convincenti in fase di manovra e al 70′ Forsberg colpisce la traversa con un incredibile tiro a giro sul secondo palo. Negli ultimi dieci minuti cala l’intensità della partita, le due squadre creano molto poco e si va così ai supplementari. Ritmi blandi nel primo tempo supplementare, ma al 99′ Danielsson interviene brutalmente su Besedin e si guadagna il cartellino rosso.

L’Ucraina non molla la presa e al 121′, in pieno recupero, Dovbyk trova l’incornata vincente su cross di Zinchenko, regalando il passaggio del turno all’Ucraina.

