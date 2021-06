VIDEO Ucraina-Svezia 2-1 d.t.s., highlights, gol e sintesi Europei: Dovbyk regala i quarti allo scadere

L’Ucraina ha sconfitto la Svezia per 2-1 dopo i tempi supplementari (1-1 al 90′) e si è così qualificata ai quarti di finale degli Europei 2021 di calcio.

L’Ucraina passa in vantaggio al 27′: cambio di gioco da parte di Shaparenko, Yarmolenko stoppa e serve Zinchenko, il quale tira di prima intenzione e batte Olsen. La Svezia si ricompatta e al 43′ trova il pareggio: Isak dialoga con Kulusevski sulla trequarti e appoggia per Forsberg, che da fuori area tira un bolide di sinistro battendo Bushchan.

Nella ripresa pali e traverse, ma il risultato non si schioda e si va ai supplementari. L’Ucraina non molla la presa e al 121′, in pieno recupero, Dovbyk trova l’incornata vincente su cross di Zinchenko, regalando il passaggio del turno all’Ucraina. Di seguito il VIDEO con gli highlights, i gol e la sintesi di Ucraina-Svezia 2-1.

Wow. What an incredible laser from Emil Forsberg to tie this game 1-1! Sweden controlled most of the play in the 1H in Glasgow.

— Bob Lupton (@RobertNLupton) June 29, 2021