Tabellone Europei calcio 2021, calendario quarti di finale: date, programma, orari, tv e streaming

Italia-Belgio, Svizzera-Spagna, Repubblica Ceca-Danimarca, Inghilterra-Ucraina sono i quarti di finale degli Europei 2021 di calcio. Gli azzurri scenderanno in campo venerdì 2 luglio (ore 18.00) all’Allianz Arena di Monaco per affrontare il Belgio in match di cartello assolutamente da non perdere. La nostra Nazionale, capace di sconfiggere l’Austria ai supplementari, incrocerà Lukaku e compagni che hanno eliminato il Portogallo detentore del trofeo.

La Svizzera ha firmato l’impresa spedendo a casa la Francia ai calci di rigore e cercherà di sognare ancora sfidando la Spagna venerdì 2 luglio (ore 18.00) a San Pietroburgo. Sabato 3 luglio, invece, andranno in scena le due partite della parte bassa del tabellone: alle ore 18.00 l’incrocio tra le rivelazioni Repubblica Ceca (giustiziera dell’Olanda) e la Danimarca, alle ore 18.00 riflettori accesi sullo Stadio Olimpico di Roma dove l’Inghilterra affronterà la Svezia.

Di seguito il calendario completo, tutte le date, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming degli Europei 2021 di calcio a partire dai quarti di finale. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Rai 1 e sui canali di Sky, in diretta streaming su Sky Go e su Rai Play, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

TABELLONE EUROPEI CALCIO 2021:

Italia-Belgio

Svizzera-Spagna

Repubblica Ceca-Danimarca

Inghilterra-Ucraina

CALENDARIO EUROPEI CALCIO 2021: DATE, PROGRAMMA, ORARI

VENERDÌ 2 LUGLIO:

18.00 Quarto di finale 1: Svizzera-Spagna (a San Pietroburgo)

21.00 Quarto di finale 2: Italia-Belgio (a Monaco)

SABATO 3 LUGLIO:

18.00 Quarto di finale 3: Repubblica Ceca-Danimarca (a Baku)

21.00 Quarto di finale 4: Inghilterra-Ucraina (a Roma)

MARTEDÌ 6 LUGLIO:

21.00 Semifinale 1: Vincente Quarto di finale 1 vs Vincente Quarto di finale 2 (a Londra)

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO:

21.00 Semifinale 2: Vincente Quarto di finale 3 vs Vincente Quarto di finale 4 (a Londra)

DOMENICA 11 LUGLIO:

21.00 Finale Europei calcio 2021 (a Londra)

EUROPEI CALCIO 2021: COME VEDERE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 1.

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (canale 203), Sky Sport 251 (canale 251).

Diretta streaming su Rai Play (gratis), su Sky Go e Now Tv (a pagamento).

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse