L’Austria e Kitzbühel diventano protagonisti del panorama del triathlon dato che, da venerdì 18 a domenica 20 giugno, saranno il palcoscenico dei Campionati Europei 2021 sprint e a staffetta. La manifestazione continentale vedrà, per la prima volta nella sua storia, un programma con la formula semifinali/finali (distanze di gara 500 m nuoto, 12 km ciclismo, 3 km corsa) per dare un volto più “innovativo” alla competizione.

A livello individuale, saranno assegnati i titoli élite, under 23 (queste due categorie gareggeranno in un’unica prova) e junior. Lo staff federale ha scelto di convocare il numero massimo consentito di atleti, ritenendo la gara di Kitzbühel il primo passo di un progetto ad ampio raggio. Una idea per valorizzare il lavoro svolto dalle società sportive e portare i nostri giovani ad ottenere risultati di rilievo internazionale con l’obiettivo che possano entrare a far parte del programma olimpico di Parigi 2024 e Los Angeles 2028.

Per quanto riguarda la Mixed Relay, i componenti della staffetta azzurra verranno selezionati tra gli atleti presenti alla gara individuale. La prova in questione rientra in un progetto specifico dedicato alla staffetta che vuole valorizzare, nel medio lungo-termine gli atleti altamente prestativi sulle distanze brevi al fine di essere competitivi nel prossimo triennio olimpico in questa specialità.

“In una stagione dove i Giochi Olimpici di Tokyo sono al centro dell’attività federale ed i nostri olimpionici sono impegnati nella preparazione per il grande evento, il campionato europeo sprint con gara unica tra assoluti e under 23 diventa una vetrina importante per gli azzurri del futuro che fanno parte del programma Sviluppo Italia – spiega Andrea Gabba, DT Sviluppo Italia al sito ufficiale FITRI – La scelta è ricaduta sugli atleti che nella prima parte della stagione hanno mostrato performance di buon livello in campo continentale ed in alcuni casi mondiale”.

“Da coordinatore del progetto Sviluppo Italia sono particolarmente orgoglioso ed entusiasta nel vedere i nostri atleti alla partenza di un evento continentale di così grande importanza – aggiunge Sergio Contin al sito ufficiale FITRI – per noi Azzurri, il campionato europeo è storicamente un’occasione per raccogliere grandi soddisfazioni, e, perché no, un successo pieno. I nostri giovani non hanno particolare esperienza in campo internazionale, soprattutto a questo livello, ma sono convinto che daranno tutto per onorare la maglia azzurra e per il raggiungimento del massimo risultato sia nella categoria under 23, sia tra gli élite”.

I CONVOCATI DELL’ITALIA AGLI EUROPEI 2021

ELITE

Luisa Iogna Prat (DDS-7MP)

Sharon Spimi (DDS-7MP)

Nicola Azzano (Carabinieri)

UNDER 23

Costanza Arpinelli (Fiamme Azzurre)

Carlotta Missaglia (Valdigne Triathlon)

Alessio Crociani (Fiamme Azzurre)

Davide Ingrillì (Raschiani Triathlon Pavese)

Nicolò Strada (Raschiani Triathlon Pavese)

JUNIOR

Euan De Nigro (Schwimmclub Brixen)

Francesco Gazzina (Minerva Roma)

Fiorenzo Angelini (Fiamme Oro)

Myral Greco (Minerva Roma)

Angelica Prestia (Raschiani Triathlon Pavese)

Paola Sacchi (Raschiani Triathlon Pavese)

Foto: Valerio Origo