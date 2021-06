Tour de France 2021, Tadej Pogacar micidiale a cronometro: avversario di Filippo Ganna alle Olimpiadi?

Tadej Pogacar ha fatto corsa a sé nell’odierna prima cronometro del Tour de France 2021, la Changé-Laval Espace Mayenne di 27 chilometri. Il fuoriclasse sloveno ha vinto rifilando 17″ al campione d’Europa Stefan Kung e più di venti a tutti gli altri. Solo nove corridori sono stati in grado, oltretutto, di subire un passivo inferiore al minuto dal capitano della UAE Team Emirates.

Stante la prestazione odierna e quella dell’anno scorso nell’indimenticabile cronometro de La Planche des Belles Filles, non si può non considerare Pogacar uno dei papabili alla conquista dell’oro olimpico anche nella prova contro il tempo a cinque cerchi. A maggior ragione, peraltro, se consideriamo che il tracciato di Tokyo, per lunghezza e profilo altimetrico, è particolarmente adatto alle sue caratteristiche.

Anche Filippo Ganna, il campione del Mondo di specialità in carica, non può permettersi di prendere sotto gamba il vincitore dell’ultimo Tour de France. L’azzurro, quest’anno, ha vinto i due confronti diretti con Pogacar, ma le sfide sono avvenute in cronometro brevi, decisamente più adatte a Ganna. Oltretutto, nella prova contro il tempo della Tirreno-Adriatico, lo sloveno ha perso appena 1″ dal cronoman della Ineos.

La prova di Tokyo presenta tutt’altro tracciato e ciò potrebbe avvantaggiare Pogacar nel confronto tra i due. Ad ogni modo, non ci sono solo Pogacar e Ganna per l’oro. Wout Van Aert oggi non ha impressionato, ma nelle prossime settimane potrebbe crescere di condizione. Primoz Roglic, invece, quando si ristabilirà del tutto dalle botte subite nella caduta della terza tappa, potrebbe avvicinarsi al connazionale. Infine, non va tralasciato Remco Evenepoel, anche se l’enfant prodige fiammingo non è ancora tornato quello ammirato prima della caduta al Lombardia.

