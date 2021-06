Il Tour de France 2021 è ormai alle porte e per la maglia gialla anche quest’anno sarà un duello tutto sloveno. I due grandi favoriti Tadej Pogacar e Primoz Roglic hanno parlato delle loro ambizioni in vista della corsa francese e della loro preparazione per le prossime tre settimane.

Tadej Pogacar si presenta da campione uscente: “La preparazione è andata molto bene. Dopo il Giro di Slovenia e il campionato nazionale, mi sento preparato e fiducioso. Dopo la Liegi-Bastogne-Liegi ho fatto una breve pausa e mi sono goduto del tempo a casa. Poi ho avuto degli obblighi mediatici e di sponsor e poi ho iniziato ad esplorare le tappe, andando a Sestriere e da lì al Giro di Slovenia. Lì abbiamo testato la mia condizione. E’ stata una preparazione abbastanza impegnativa”.

Il 22enne del Team UAE Emirates ha parlato del percorso: “La prima settimana è più nervosa rispetto allo scorso anno, ma sarà divertente. Gli arrivi sono particolarmente difficili nelle prime due tappe. Ho visto quasi tutte le tappe di montagna, compresa quella a Tignes, durante la ricognizione. Sarà molto dura“.

Pogacar sui rivali: “Naturalmente ci sono squadre forti alla partenza, ma è sempre così. Al Tour devi concentrarti su te stesso e non commettere errori, ma anche sapere chi lotterà per la classifica. Alla fine si vedrà chi è il più forte lungo la strada. Non sto ancora pensando all’ultima settimana. Quella settimana sarà decisiva, ma guardiamo le cose giorno per giorno“.

Ha preso parola anche il rivale principale di Pogacar, quel Primoz Roglic che ha perso clamorosamente il Tour alla penultima tappa nella cronometro di La Planche des Belles Filles. Il corridore della Jumbo-Visma ha detto di aver lavorato molto nelle corse contro il tempo: “Abbiamo verificato entrambe le prove a cronometro e quanto saranno decisive. Abbiamo visto l’anno scorso che potrebbero essere davvero cruciali e che possono verificarsi grandi differenze. Con questo in mente, abbiamo provato ad allenarci con la bici da cronometro e ci abbiamo messo molto lavoro”.

Continua Roglic, che potrà contare ancora una volta su una squadra molto forte: “Siamo qui con una squadra super forte, quindi siamo pronti. Abbiamo ragazzi forti e sono molto fiducioso. Cercheremo di fare del nostro meglio e vedremo come andrà”.

