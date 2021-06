Minuto dopo minuto ci si avvicina al Tour de France 2021 e, avvicinandosi alla partenza di sabato, ogni team sta presentando gli otto corridori con cui parteciperà alla Grande Boucle. E non mancano delle sorprese, come accade nelle fila della Deceuninck-Quick Step.

La squadra belga si presenta con una grossa novità rispetto a quanto ci si aspettava. Non sarà infatti al via Sam Bennett, vincitore della maglia verde nell’edizione 2020: il velocista irlandese ha subito un piccolo incidente in allenamento un paio di settimane fa e si è tirato indietro proprio nelle ultime ore precedenti all’annuncio. Al suo posto sarà presente Mark Cavendish.

Il dirigente Patrick Lefevere non l’ha presa molto bene, come dichiara in un’intervista a Sporza da cui prendiamo uno stralcio: “Inizio a pensare che sia più una questione di ansia da prestazione piuttosto che dolore. Non posso dimostrare che non gli faccia male il ginocchio. Ieri doveva essere in Belgio, ma ci sono stati problemi con l’aereo. A questo punto inizio a pensare male. Questa non gliela lascio passare”.

Una situazione agitata, forse dovuta dall’addio a fine stagione di Bennett, che potrebbe agitare il clima in casa Deceuninck-Quick Step durante il Tour. Questa la spedizione per la Francia:

Julian Alaphilippe

Kasper Asgreen

Davide Ballerini

Mark Cavendish

Mattia Cattaneo

Tim Declerq

Dries Devenyns

Michael Morkov

Foto: LaPresse