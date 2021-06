Un intoppo importante prima di una seconda metà di stagione ricca di appuntamenti. Non sta proseguendo al meglio il 2021 per Wout van Aert che il mese scorso è stato rallentato da un’operazione all’appendicite. Il belga è fermo dal trionfo all’Amstel Gold Race di metà aprile e correrà solamente i Campionati Nazionali prima del Tour de France.

Le parole a Het Laatste Nieuws del suo allenatore Mathieu Heijboer non sono confortanti: “Non è ancora dove vorremmo. L’operazione all’appendicite è stato un brutto colpo. Si stava impegnando per riprendere forma dopo le Classiche. Sarebbe dovuto venire con noi in Sierra Nevada e poi avrebbe dovuto correre il Delfinato. Invece è stato a casa e per un po’ non ha potuto fare nulla. Gli porta ancora dei fastidi, di certo non siamo dove avremmo sperato di essere in una situazione normale. Anche dopo la prima settimana di riposo assoluto, quello che ha fatto dopo non possiamo certo chiamarlo allenamento”.

Prosegue: “È stato operato, gli hanno aperto l’addome, questo ha avuto un impatto sul suo fisico. Non è solo stato a riposo, il suo corpo ha avuto bisogno di tempo anche per guarire. Questo ovviamente stride con una buona preparazione”.

Non sono chiuse le speranze: “Wout ha già fatto molte cose speciali che non pensavamo fossero possibili. Nel primo weekend sapremo se questa corsa contro il tempo sarà stata un successo. Ma fate attenzione a non considerarlo già battuto. Faremo di tutto perché possa essere riuscire in quel primo weekend. Non siamo dove vorremmo, ma Wout è sempre Wout”.

