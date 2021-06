È l’uomo più atteso della Grande Boucle, colui che deve difendere il titolo agguantato nel 2020 in quel di Parigi. Svelata la rosa della UAE Emirates per il Tour de France: la squadra emiratina sarà tutta compatta attorno a Tadej Pogacar che va a caccia ovviamente della Maglia Gialla.

Con lo sloveno in montagna ci saranno scalatori di livello come Rafal Majka, Brandon McNulty e soprattutto il nostro Davide Formolo. Spazio anche a Mikkel Bjerg, Rui Costa, Marc Hirschi e Vegard Stake Laengen.

Le parole dello sloveno: “E’ un privilegio tornare al Tour de France nelle vesti di campione in carica. Questo è stato un anno difficile per molte persone, speriamo di poter regalare a tutti tre settimane di corsa entusiasmante. La mia stagione è stata molto buona fino a ora, inizio il Tour con alle spalle proficui allenamenti che mi hanno portato ad avere una valida condizione. Ho fiducia in me stesso e nella mia squadra, non vedo l’ora di iniziare questa nuova sfida”.

Il commento del team manager Joxean Matxin Fernandez: “Il nostro obiettivo per questa edizione del Tour è chiaro: cercheremo di difendere il successo ottenuto da Tadej nel 2020. Per questo motivo, abbiamo allestito attorno a Pogačar una formazione adatta a supportare le sue ambizioni, con un misto di gioventù ed esperienza e la giusta combinazione tra scalatori e passisti. Avremo puntati addosso gli occhi delle altre squadre, questo renderà meno semplice il nostro compito, ma siamo fiduciosi e sappiamo che Tadej e la squadra hanno le qualità per centrare un grande risultato”.

