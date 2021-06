Cinque giorni all’inizio del Tour de France e le squadre che prenderanno il via da Brest stanno via via ufficializzando le formazioni per questa edizione della Grande Boucle. Pochi minuti fa è stato il turno della B&B Hotels p/b KTM, squadra francese che parteciperà grazie ad una wild card.

L’obiettivo del team sarà quello di animare la corsa, cercando attacchi in praticamente ogni giornata; l’uomo più illustre è sicuramente Pierre Rolland, che proverà a fare il suo andando a caccia delle tappe di montagna. Ormai lontani i fasti di dieci anni fa, quando riuscì ad essere maglia bianca al Tour, cercherà di rendere frizzante la gara, se troverà la gamba dei giorni migliori.

Altre punte in una squadra dalla trazione smaccatamente transalpina saranno Quentin Pacher, uno che può dire la sua in frazioni mosse, e Bryan Coquard per le volate. Questi gli otto corridori che verranno schierata dalla B&B Hotels p/b KTM:

Cyril Barthe

Franck Bonnamour

Maxim Chevalier

Bryan Coquard

Cyril Gautier

Cyril Lemoine

Quentin Pacher

Pierre Rolland

IL TWEET DELLA B&B HOTELS P/B KTM:

Foto: LaPresse