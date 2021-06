Julian Alaphilippe ha sfornato una prestazione al di sotto delle aspettative nell’odierna prima cronometro del Tour de France 2021, la Changé-Laval Espace Mayenne di 27 chilometri. Il campione del Mondo ha concluso la prova al quattordicesimo posto e ha perso ben 1’14” dal vincitore Tadej Pogacar. Il transalpino, che prima della partenza sognava la maglia gialla, inoltre, ha subito anche un passivo di 44″ dal leader Mathieu van der Poel.

Dopo oggi, diventa complicato, per Alaphilippe, sognare il podio finale. Il transalpino sulle montagne è inferiore a diversi atleti e non ha guadagnato abbastanza, in questa cronometro, per poter compensare. Più facile, invece, che il capitano della Deceuninck-Quick Step si concentri sui traguardi parziali e sulla conquista della maglia a pois o, perché no, di quella maglia verde che ha già vestito in questi primi giorni.

Queste le dichiarazioni rilasciate da Julian Alaphilippe dopo la cronometro: “Non mi sono mai realmente trovato a mio agio sulla bici oggi. Non ho mai avuto buone sensazioni. Il percorso pensavo che fosse adatto a me, ma purtroppo quella odierna non è proprio stata la mia giornata“.

Foto: Lapresse