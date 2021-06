Richard Carapaz è uno dei sconfitti di giornata del Tour de France 2021. Si sapeva che l’ecuadoriano della Ineos-Grenadiers avrebbe pagato dazio nelle frazioni a cronometro, ma nella Changé – Laval Espace Mayenne ha perso davvero tanto, troppo terreno.

Il vincitore del Giro d’Italia 2019 ha chiuso la prova contro il tempo di oggi al ventitreesimo posto, ad 1’44” dal vincitore Tadej Pogacar. In un sol colpo ora Carapaz è crollato dal terzo al nono posto della generale, con lo sloveno, secondo assoluto, che ha accumulato un vantaggio su di lui di 1’36”.

Lo scalatore della Ineos-Grenadiers non è catastrofico per l’andamento della frazione odierna: “Mi aspettavo questo risultato, era un tempo prevedibile, ma la corsa è ancora aperta. Va benissimo per noi, che abbiamo una squadra molto forte“. Le cadute delle prime giornate difatti hanno già messo al suo servizio Tao Geoghegan Hart e Richie Porte, mentre Geraint Thomas non ha fatto tanto meglio per potergli togliere il ruolo di leader (16° a 1’18”).

Il suo svantaggio nei confronti di Pogacar lo costringe teoricamente a dover correre in costante attacco per restringere la forbice. Ma Carapaz non è convinto di questo: “Attaccare a tutto spiano? Non sempre si vince andando sempre all’attacco, bisogna anche essere intelligenti in corsa e sapersi gestire“.

Foto: LaPresse