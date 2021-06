Tour de France 2021, i favoriti. Pogacar e Roglic due spanne sopra tutti

Tutto pronto, meno di tre giorni ad una corsa che si prospetta assolutamente spettacolare. Scatta sabato da Brest il Tour de France, giunto ormai alla sua edizione numero 108. Dopo quello che abbiamo visto, sia al Giro d’Italia, sia nella scorsa Grande Boucle, siamo certi che non mancheranno le emozioni.

Due i favoriti principali, coloro che si sono già sfidati nel 2020 per il trionfo sui Campi Elisi. Sarà ancora una volta una lotta tutta slovena? Il più atteso non può che essere Tadej Pogacar. Il corridore della UAE Emirates ha stupito il mondo, prendendosi la Maglia Gialla all’ultimo respiro e conquistando, a soli 21 anni, la Grande Boucle. In questo 2021 ha dominato in lungo e in largo praticamente in ogni dove, togliendosi anche la soddisfazione di trionfare alla Liegi-Bastogne-Liegi. A differenza della passata edizione può vantare anche su una cerchia di gregari di assoluto livello.

Vuole assolutamente il riscatto l’altra stella della Slovenia, Primoz Roglic. Avvicinamento diverso per il corridore della Jumbo-Visma che negli ultimi mesi, dalle Classiche delle Ardenne, non ha disputato nessuna corsa di preparazione, allenandosi solamente per l’obiettivo Tour. I tanti chilometri a cronometro presenti molto probabilmente lo favoriscono rispetto al più giovane rivale, anche se gli incubi della scorsa estate tornano.

Il terzo incomodo non può che essere un uomo dell’armata Ineos Grenadiers. Tante frecce nell’arco dei britannici, ma il capitano dovrebbe essere Geraint Thomas, che il Tour l’ha già vinto nel 2018. Anche per lui favorevoli le prove contro il tempo, anche se in salita non sembra più quello di qualche anno fa.

Foto: Lapresse