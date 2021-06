Tour de France 2021, gli scalatori. Richard Carapaz guida la carica dei grimpeur, David Gaudu potrebbe consacrarsi

Manca sempre meno all’inizio del Tour de France 2021 e oggi andremo a scoprire chi sono i grimpeur che cercheranno di dare del filo da torcere, sulle grandi montagne transalpine, ai passisti-scalatori come Tadej Pogacar e Primoz Roglic. Sicuramente, tra gli scalatori puri, il nome di riferimento, al momento, è quello dell’ecuadoriano Richard Carapaz (Team Ineos). Il vincitore del Giro d’Italia 2019 ha impressionato al Giro di Svizzera, ove ha dominato in salita esibendo uno stile sempre più Pantaniano.

Nella gara a tappe elvetica, Richard ha conquistato il successo finale e ha surclassato la concorrenza, per la verità non eccelsa, sull’erta di Leukerbad. Oltre a Carapaz, l’altro grimpeur particolarmente atteso, per quanto concerne questa Grande Boucle, è il transalpino David Gaudu. Il portacolori della Groupama-FDJ ha ormai preso il posto di Thibaut Pinot come faro del suo sodalizio ed è stato autore di una prima parte di stagione eccellente.

Gaudu, in questo 2021, ha vinto la Faun-Ardèche Classic, la tappa regina del Giro dei Paesi Baschi e si è piazzato al terzo posto alla Liegi-Bastogne-Liegi. Al recente Giro del Delfinato è stato meno devastante del previsto, ma va sottolineato che non si è presentato in ottime condizioni alla gara che precede il Tour de France poiché era caduto in allenamento a pochi giorni dal via.

Merita una menzione in quest’articolo, benché sia già meno scalatore puro rispetto ai due sopraccitati, anche il colombiano Miguel Angel Lopez. Superman si è reso protagonista di una prova eccelsa alla recente Mont Ventoux Dénivelé Challenge e l’anno scorso, alla Grande Boucle, vinse il tappone con arrivo sul Col de la Loze. Sulle ascese più adatte a lui, Lopez è un brutto cliente per chiunque.

Tra gli altri grimpeur di rango che dovrebbero prendere parte alla prossima Grande Boucle, citiamo anche la coppia della BikeExchange composta da un redivivo Esteban Chaves e dal terzo classificato dell’ultimo Giro d’Italia Simon Yates e il colombiano dell’Arkea-Samsic Nairo Quintana, per anni l’esponente più brillante di questa categoria, il quale, però, pare in netto calo dopo la doppia operazione alle ginocchia del 2020.

Foto: Lapresse