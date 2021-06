Tiro a volo, Coppa del Mondo Osijek: Mauro De Filippis nel gruppo dei migliori delle qualifiche del trap

Prosegue senza alcuna interruzione l’agenda della quarta tappa della Coppa del Mondo 2021 di tiro a volo in quel di Osijek e come da programma oggi è stata la volta del primo turno delle qualificazioni del trap maschile. Andiamo a vedere come sono andate le cose per Mauro De Filippis e soci, ma non solo.

La classifica è al momento guidata dal russo Alexey Alipov, primo con 75/75, con un folto gruppo di tiratori a quota 74/75 lo insegue, fra cui vi sono il connazionale Gennadii Mamkin, il pakistano Muhammad Farrukh Nadeem, i britannici Nathan Hales e Steven Scott, il francese Antonin Desert e il ceco David Kostelecky.

A quota 73/75 invece troviamo sia Mauro De Filippis (23-25-25) sia Massimo Fabbrizi (24-25-24): gli azzurri sono, anche loro, in bagarre con un altro foltissimo insieme di shooter e solo domani, nel secondo turno di qualificazione, che precederà poi lo start della finale (previsto per le ore 17:45), scopriranno in che posizione si sistemeranno.

Destino pressoché identico per il terzo italiano in concorso: quell’Erminio Frasca che, con lo sbriciolamento di 70 dei 75 piattelli a disposizione, attualmente occupa la 42esima piazza.

Foto: FITAV