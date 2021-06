Tiro a volo, Coppa del Mondo Osijek 2021: Cassandro e Rossetti vanno tutti e due in finale nello skeet

Nell’ultimo appuntamento prima delle Olimpiadi di Tokyo, l’Italia maschile dello skeet risponde presente. Tammaro Cassandro e Gabriele Rossetti, nel corso della quarta tappa della Coppa del Mondo di tiro a volo, in corso di svolgimento a Osijek, hanno entrambi staccato il pass per la finale che, in terra croata, scatterà dalle 18:15 odierne.

Il campano (124/125, +11) si è preso la terza testa di serie, mentre il toscano – campione olimpico e fresco campione d’Europa in carica – la quinta (123/125, +22).

Insieme a loro, nel contest per il gradino più alto del podio e per i piazzamenti di prestigio, vi saranno nell’ordine: l’argentino Federico Gil (124/125, +34), il francese Nicolas Lejeune (124/125, +33), il tedesco Sven Korte (124/125, +3) e il cipriota Nicolas Vasiliou (123/125, +21).

In quattordicesima piazza invece, in netta risalita oggi dopo una giornata non facile ieri, si è poi piazzato il terzo azzurro presente in concorso, ovvero quel Domenico Simeone capace di chiudere con uno score di 121/125.

