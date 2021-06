Tiro a volo, Coppa del Mondo Osijek 2021: Bacosi e Cainero leggermente attardate dopo il primo turno di qualifiche dello skeet

Con la voglia e la capacità di poter recuperare. A Osijek, dove è scattata l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2021 di tiro a volo, prima delle Olimpiadi di Tokyo, lo skeet femminile italiano, rappresentato da due supercampionesse come Diana Bacosi e Chiara Cainero, è in leggero ritardo rispetto al resto della compagnia, dopo il primo turno di qualifiche. Andiamo a vedere come sono andate le cose.

Le azzurre viaggiano in coppia: entrambe a 70/75 (24-23-23 Cainero; 24-24-22 Bacosi) in un folto gruppo di tiratrici che va dal sesto al tredicesimo posto, in una classifica comandata – ad oggi – dalla svedese Victoria Larsson a quota 72/75.

Domani quindi, nonostante i due piattelli di differenza, vi sarà tutto il tempo di recuperare nelle serie finali per conquistare il pass verso la finalissima delle ore 17:00; magari anche per quella Chiara Di Marziantonio che invece è 24esima a quota 68/75 (23-22-23).

Foto: Nicolò Zangirolami