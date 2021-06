Tiro a segno, Europei 2021: la francese Mathilde Lamolle vince il titolo nella pistola sportiva femminile dai 25m

Mathilde Lamolle è la nuova campionessa europea della pistola sportiva femminile dai 25m. La francese, in quel di Osijek, si è presa il titolo continentale al termine di una finale – come al solito in questa specialità – spettacolare e imprevedibile.

Per la transalpina, classe 1997, arriva la prima vittoria in questo contesto dopo aver totalizzato uno score di 35/50 che le ha consentito di precedere la tedesca Monica Karsch, seconda a quota 32/50, e la russa Vitalina Batsarashkina, terza per effetto del suo 27/45.

Oro, argento e bronzo, ma anche gli altri piazzamenti e la carta olimpica: a prendersi il pass per Tokyo è l’altra russa presente in concorso, ossia Margarita Chernousova, arrivata in quarta piazza (25/40); mentre la polacca Klaudia Bres (22/35), l’austriaca Sylvia Steiner (16/30), l’ungherese Veronika Major (13/25) e l’ucraina Olena Kostevych (10/20) si sono piazzate rispettivamente in quinta, sesta, settima e ottava posizione.

FOTO: ISSF / Maria Mentxaka