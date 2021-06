Tiro a volo, Europei 2021: Jessica Rossi è in forma olimpica! 74/75 nella prima giornata del trap femminile

Jessica Rossi è già in forma olimpica: l’azzurra domina infatti con 74/75 la prima giornata delle qualificazioni del trap femminile agli Europei di tiro a volo 2021 in corso ad Osijek (Croazia) e chiude in testa in vista degli ultimi 50 piattelli di domani che decreteranno le sei finaliste.

Molto staccate tutte le altre contendenti: seconda piazza in coabitazione per la spagnola Fatima Galvez e per la francese Carole Cormenier, entrambe però staccate di tre piattelli, a quota 71/75. A chiudere la sestina delle tiratrici virtualmente qualificate c’è un terzetto al quarto posto.

A comporlo sono la slovacca Zuzana Rehak Stefecekova, la russa Ekaterina Subbotina e la finlandese Noora Antikainen, tutte a quota 69. Jessica Rossi ha ben sei piattelli di margine sulle migliori tiratrici virtualmente fuori dalla finale, con il gruppetto al settimo posto attestatosi a quota 68.

Più staccate, invece, le altre due azzurre in gara: Fiammetta Rossi è nel gruppo al 21° posto a quota 64, mentre Silvana Stanco è nel gruppetto al 29° posto a quota 63. Per entrambe appare ormai compromessa la qualificazione alla finale di domani.

Foto: LaPresse