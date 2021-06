Tiro a segno, Europei 2021: nella pistola sportiva femminile le azzurre finiscono lontane da una possibile finale

Dalle gare del mattino agli Europei 2021 di tiro a segno, in corso di svolgimento a Osijek, non arrivano buone notizie per i colori azzurri. Nessuna delle tre rappresentanti in gara per il contest di pistola sportiva femminile dai 25m è infatti riuscita a centrare la qualificazione alla finale che metteva in palio, oltre alle medaglie continentali, anche una chance di pass per i Giochi di Tokyo.

Maria Varricchio, Sara Costantino e Chiara Giancamilli hanno infatti chiuso i loro percorsi rispettivamente in 21esima (577/600 – 17x), 34esima (572 – 15x) e 46esima (565 – 16x) piazza.

A centrare la finale a otto, che inizierà alle ore 12, sono state invece: l’austriaca Sylvia Steiner (590/600 – 25x), la veterana ucraina Olena Kostevych (588 – 29x), la fortissima russa Vitalina Batsarashkina (588 – 24x), la sorpresa francese Mathilde Lamolle (584 – 21x), la magiara Veronika Major (584 – 18x), la polacca Klaudia Bres (584 – 17x), la titolatissima tedesca Monica Karsch (583 – 21x) e infine l’altra russa in concorso ossia Margarita Chernousova (582-19x).

Fra poco più di un’ora quindi l’atto conclusivo di questo concorso di tiro celere: ci sarà chi sparerà per il titolo e chi per andare alle Olimpiadi.

FOTO: UITS