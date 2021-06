Tennistavolo, Paralympic World Qualification Tournament 2021: due azzurri vanno in finale!

Si apre a Lasko, in Slovenia, la terza ed ultima giornata del Paralympic World Qualification Tournament 2021 di tennistavolo, che nel pomeriggio assegnerà gli ultimi pass diretti, ai vincitori di ciascuna delle classi, 11 maschili e 10 femminili, per le Paralimpiadi di Tokyo: sono due gli azzurri in finale dopo le semifinali di questa mattina.

Nella classe 6 maschile Matteo Parenzan nel penultimo atto batte per 3-1 (7-11, 11-8, 11-9, 11-6) lo spagnolo Alberto Seoane Alcazar ed alle ore 14.15 si giocherà il pass per le Paralimpiadi contro il giapponese Kazuki Shichino, già battuto nella prima fase a gironi.

Nella classe 2 maschile Federico Crosara supera in semifinale per 3-0 (13-11, 11-8, 11-9) il giapponese Nobuhiro Minami ed alle ore 15.00 lotterà per un posto a Tokyo contro il thailandese Thirayu Chueawong, anche in questo caso già superato nella prima fase.

Nella classe 3 maschile Matteo Orsi si ferma invece nel penultimo atto al cospetto del polacco Maciej Nalepka, cedendo per 0-3 (9-11, 9-11, 10-12).

Va ricordato che con l’ufficializzazione delle classifiche di marzo 2020 del tennistavolo paralimpico già ben cinque atleti italiani avevano ottenuto l’accesso alle Paralimpiadi di Tokyo: attraverso il ranking paralimpico si sono qualificati Michela Brunelli (Tennistavolo Castel Goffredo) nella classe 3 femminile, Giada Rossi (Lo Sport è Vita Onlus) nella classe 1-2 femminile, Andrea Borgato (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre) e Federico Falco (Fondazione Bentegodi), entrambi nella classe 1 maschile, ed Amine Kalem (Tennistavolo Romagnano), nella classe 9 maschile.

Foto: comunicato stampa FITET