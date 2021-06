Oggi, sabato 5 giugno, a Gavirate, si è chiusa la Regata finale di qualificazione paralimpica per quanto concerne il paracanottaggio, che ha messo in palio gli ultimi pass per le Paralimpiadi di Tokyo: l’Italia, che aveva già qualificato il quattro con PR3 misto ai Mondiali 2019, centra la qualifica anche con il doppio PR2 misto.

Nel doppio PR2 misto Chiara Nardo (SC Padova) e Gianfilippo Mirabile (SS Murcarolo) vincono la finale in 8.22.68 e centrano uno dei due pass per le Paralimpiadi., mentre il secondo va all’Australia, che si classifica alla piazza d’onore con il crono di 8.25.28.

Doppio PR2 misto

1. Italia (Chiara Nardo-SC Padova, Gianfilippo Mirabile-SS Murcarolo) 8.22.68 – Qualificata alle Paralimpiadi –

2. Australia 8.25.28 – Qualificata alle Paralimpiadi –

3. Canada 8.29.80

4 Uzbekistan 8.49.21

5. Germania 8.49.93

6. Russia 9.07.36

Nel singolo PR1 maschile Massimo Spolon (Gavirate) è secondo in 9.54.13 in finale, giungendo alle spalle del tedesco Marcus Klemp, primo in 9.47.15, il quale così acciuffa il solo pass paralimpico a disposizione, portando l’Italia ad essere la prima delle escluse.

Singolo PR1 maschile

1. Germania 9.47.15 – Qualificata alle Paralimpiadi –

2. Italia (Massimo Spolon – Gavirate) 9.54.13

3. Ungheria 10.28.22

4. Polonia 10.40.66

5. Argentina 10.49.66

6. Sudan 12.42.28

Nel singolo PR1 femminile Laura Morato (SC Armida) chiude al secondo posto in 12.40.44, alle spalle della brasiliana Claudia Cicero dos Santos Sabino, che domina in 11.42.07 e conquista così il solo pass paralimpico a disposizione. Anche in questo caso l’Italia è la prima delle escluse.

Singolo PR1 femminile

1. Brasile 11.42.07 – Qualificato alle Paralimpiadi –

2. Laura Morato (SC Armida) 12.40.44

3. Svezia 12.56.98

4. Algeria 13.28.65

Di seguito i risultati della finale del quattro con PR3 misto, nella finale erano in palio due pass per le Paralimpiadi.

Quattro con PR3 misto

Canada 7.08.87 – Qualificato alle Paralimpiadi –

Brasile 7.13.89 – Qualificato alle Paralimpiadi –

Spagna 7.31.62

Paesi Bassi 7.32.14

Germania 7.37.51

Giappone 8.02.18

Foto: LM / Danilo Vigo