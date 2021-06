Cala il sipario sulla terza giornata dei Campionati Europei di tennistavolo. Giornata mediocre per l’Italia che vede uscire dal tabellone gran parte dei protagonisti dopo le soddisfazioni di ieri. Al Centralny Ośrodek Sportu Torwar di Varsavia (Polonia) resite solo Niagol Stoyanov che nell’individuale maschile conquista il pass per i trentaduesimi di finale.

L’azzurro si impone per 4 a 3 (14-16, 14-16, 13-11, 11-8, 5-11, 11-3, 14-12) sul danese Jonathan Groth. L’italiano è l’unico che rappresenterà i nostri colori tra le discipline olimpiche nelle fasi successive del torneo. Discorso differente per gli altri nostri connazionali.

Mihai Bobocica si arrende all’ultimo punto contro il tedesco Benedikt Duda. 4-3 (9-11, 11-13, 4-11, 11-5, 11-6, 11-3, 11-4) è il risultato conclusivo di un match che si è deciso all’ultimo set. Stessa sorte per Marco Rech Daldosso che ha subito un pesante 4-0 (11-9,11-7,11-9,11-5) contro lo svedese Anton Källberg.

L’Italia esce di scena nel tabellone principale del doppio misto. Il finnico Benedek Olah e l’olandese Britt Eerland sconfiggono per 3-1 (11-4, 5-11, 11-8, 11-3) la coppia composta da Niagol Stoyanov e Giorgia Piccolin Termina l’avventura delle italiane nel torneo singolare femminile. Camilla Laurenti cede 4-1 (7-11, 12-14, 13-11, 9-11, 5-11) contro l’olandese Britt Eerland nel march che è andato in scena alle 17.00. Eliminazione anche per Debora Vivarelli e per Giorgia Piccolin, out dal torneo di Varsavia. La prima ha perso 0-4 (8-11, 8-11, 8-11, 8-11, 7-11) contro la francese Ptrithika Pavade, mentre la seconda ha ceduto con il medesimo punteggio alla slovacca Barbora Balazova.

Nelle specialità non olimpiche evidenziamo la vittoria dell’Italia nel doppio maschile. Mihai Bobocica e Niagol Stoyanov hanno primeggiato 3 a 2 (12-10, 9-11, 10-12, 11-9, 11-9) contro i francesi Emmanuel Lebesson ed Alexandre Cassin. Il prossimo impegno per i nostri atleti sarà domani alle 10.40 contro gli austriaci Robert Gardos e Daniel Habesohn.

Vittoria nel doppio femminile per le romene Elizabeta Samara e Daniela Monteiro Dodean che eliminano per 3 a 1 le nostre Jamila Laurenti e Gaia Monfardini. Stessa sorte con il medesimo punteggio per Giorgia Piccolin e Debora Vivarelli che hanno dovuto alzare bandiera bianca contro le slovacche Tatiana Kukulkova ed Ema Labosova.

Foto: fitet