Tennis, WTA Nottingham 2021: i risultati di oggi. Avanza Mladenovic, vittorie di Zhang e Watson

Prosegue a Nottingham uno dei tornei di preparazione a Wimbledon. Successo in tre set della francese Kristina Mladeovic, che ha superato la giapponese Kurumi Nara per 6-2 5-7 6-2. Giornata no per il Giappone, che ha visto la netta sconfitta di Nao Hibino per 6-0 6-3 contro l’americana Caty McNally.

Avanza anche la testa di serie numero quattro, la cinese Shuai Zhang, che ha battuto l’australiana Arina Rodionova per 6-4 6-3. Heather Watson fa suo il derby britannico contro Tara Moore per 6-3 4-6 6-2, mentre tra le tennista di casa passa anche Katie Boulter, che supera in due set la ceca Marie Bouzkova.

RISULTATI WTA NOTTINGHAM 2021 (9 GIUGNO 2021)

Van Uytvanck (Bel) b. Melnikova (Rus) 6-1 6-1

Mladenovic (Fra) b. Nara (Jpn) 6-2 5-7 6-2

Zhang (Chn) b. Rodionova (Aus) 6-4 6-3

Boulter (Gbr) b. Bouzkova (Cze) 6-4 6-3

McNally (Usa) b. Hibino (Jpn) 6-0 6-3

Davis (Usa) b. Dart (Gbr) 1-6 6-3 6-4

Watson (Gbr) b. Moore (Gbr) 6-3 4-6 6-2

FOTO LaPresse