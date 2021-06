WTA Nottingham 2021, la finale è tra Johanna Konta e Shuai Zhang

Niente sorprese al torneo WTA di Nottingham, arrivato alla sesta edizione in ambito femminile. Sull’erba britannica del Tennis Centre locale saranno la numero 1 del tabellone Johanna Konta e la numero 4 Shuai Zhang a giocarsi la finale nella giornata di domani.

Nella prima semifinale giornaliera, la britannica Konta consegue l’ultimo atto per la terza volta negli ultimi quattro anni superando la serba Nina Stojanovic. Il primo set è nettamente in favore della numero 20 del mondo e anche la seconda frazione sembra pendere dalla sua parte con il break conquistato in apertura, ma dopo non aver sfruttato un match point nel nono gioco si fa rimontare subito dopo e crolla nel tie-break successivo. La partita si fa aggressiva, break e controbreak in apertura e si resta in equilibrio fino al dodicesimo gioco, quando la Konta sfrutta nel dodicesimo game un passaggio a vuoto dell’avversario conquistando il match per 6-2 6-7 7-5 in due ore e cinquantatré minuti.

Molto meno dispendioso l’impegno della Zhang, che supera per 6-4 6-3 in un’ora e mezza la statunitense Lauren Davis, numero 86 delle classifiche WTA. Partita in cui l’asiatica è stata sempre avanti, rintuzzando i tentativi dell’avversaria di metterla in difficoltà. L’americana perde fiducia nel servizio nel decimo gioco del primo set e cede la prima frazione; sulla spinta emotiva la Zhang gestisce, breakkando nel quarto gioco del secondo set, permettendosi di vincere la partita al settimo match point.

