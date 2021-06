Tennis, WTA Birmingham 2021: Camila Giorgi sconfitta da Vekic al secondo turno

Si interrompe al secondo turno il cammino di Camila Giorgi nel torneo WTA di Birmingham. La marchigiana è stata sconfitta in rimonta in tre set dalla croata Donna Vekic, testa di serie numero 3, con il punteggio di 2-6 6-3 6-4 dopo due ore e mezza di gioco. I soliti rimpianti per una Giorgi fallosissima e che ha avuto molti problemi al servizio (12 doppi falli e solo il 53% con la prima di servizio).

È un primo set dominato da Giorgi. La marchigiana conquista subito il break in apertura dopo un primo game molto combattuto. Camila allunga sul 3-1 e non sfrutta anche due palle per salire sul 4-1. Il doppio break di vantaggio comunque arriva in un settimo game anche questo molto lottato, con la numero 76 del mondo che strappa il servizio a Vekic dopo quattro occasioni avute. Il set scivola comodamente nelle mani dell’azzurra per 6-2.

Inizio equilibrato nel secondo set con le due giocatrici che non concedono palle break. Nel sesto game, però, Camila ha un passaggio a vuoto e perde a zero la battuta. La reazione dell’azzurra non si fa attendere e arriva il controbreak della marchigiana (anche questo a zero). Giorgi, però, sciupa l’occasione e regala con una serie di errori un nuovo break a Vekic, che chiude poi il set in suo favore per 6-3.

Terzo set che si apre con tre doppi falli di Giorgi, che consegna il break ad una Vekic che ringrazia e che si allunga sul 3-1. Camila è completamente uscita dalla partita e completa il disastro in un pessimo quinto game, perdendo a zero la battuta con l’ennesimo doppio fallo che consegna il 4-1 alla croata. Sembra finita, ma Giorgi ha ancora un sussulto d’orgoglio e recupera uno dei due break di ritardo, accorciando sul 5-4. Vekic, però, non trema nel decimo game e chiude 6-4.

Foto: Lapresse