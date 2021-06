Si interrompe subito il cammino di Martina Trevisan nel torneo WTA di Bad Homburg. Sull’erba tedesca la toscana si è arresa in tre set alla spagnola Sara Sorribes Tormo, testa di serie numero sette, con il punteggio di 6-4 3-6 6-2 dopo due ore e dodici minuti di gioco. Una partita in cui Trevisan ha concesso ben undici palle break, vincendo appena il 57% dei punti con la prima di servizio e addirittura solo il 40% con la seconda.

Eppure il match si era messo subito bene per Trevisan. La toscana ha grandi rimpianti nel primo set, visto che ha stappato il servizio in apertura alla spagnola, salendo a condurre fino al 4-2. Da quel momento si spegne la luce per l’azzurra, che subisce due break e soprattutto perde quattro game consecutivi, che portano al 6-4 di Sorribes Tormo.

Anche nel secondo set Trevisan ottiene il break in apertura. Nel terzo game, però, Martina cede immediatamente il servizio all’avversaria. L’azzurra torna avanti nell’ottavo gioco, portandosi sul 5-3 e poi nel game successivo riesce ad annullare ben tre palle break consecutive e chiudere il set in suo favore con il punteggio di 6-3.

L’inerzia sembra essere tutta dalla parte della toscana, che, invece, va sotto di un break ad inizio terzo set. La numero 98 del mondo reagisce prontamente ed ottiene il controbreak a zero, portandosi poi sul 2-2. La partita, però, cambia ancora padrona nel sesto game, con il break di Sorribes Tormo. E’ il segnale della resa per Trevisan, che perde a zero la battuta nell’ottavo gioco e di conseguenza il set per 6-2 e la partita.

