Tennis, Taylor Fritz operato al menisco, ma confida di essere a Wimbledon

Novità importanti riguardano l’americano Taylor Fritz. L’attuale n.33 del ranking ATP, dopo essere uscito di scena nel Roland Garros 2021 nelle prime fasi, si è sottoposto a un intervento chirurgico al menisco. Una foto sul profilo Instagram del tennista statunitense ha immortalato il giocatore poco dopo aver subito l’operazione.

“Ehi ragazzi, sono davvero felice di aggiornarvi che il mio intervento al menisco è andato nel modo migliore possibile. Come inizialmente pensavamo, il mio recupero sarà al 100% e non troppo lungo. Ora è il momento di fare la riabilitazione “come un pazzo” per cercare di essere pronto già per @wimbledon. La mia squadra è sicura che questo sia possibile, e sarebbe piuttosto impressionante riuscirci“, le parole di Fritz sul suo profilo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Taylor Fritz (@taylor_fritz)

Da capire se il tennista degli States riuscirà a rispondere presente per i Championships a Londra, il cui inizio è previsto il 28 giugno. Sarà una corsa contro il tempo per lui e ovviamente non potrà essere al meglio su una superficie particolare come l’erba di Church Road. Non resta che attendere novità a riguardo.

Foto: LaPresse