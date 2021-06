A pochi giorni dal ritiro prima degli ottavi di finale del Roland Garros 2021 (in cui avrebbe affrontato l’azzurro Matteo Berrettini), Roger Federer è pronto a scendere nuovamente in campo ad Halle per il suo debutto ufficiale in stagione sulla sua amata erba. Il fuoriclasse svizzero si appresta ad affrontare un torneo di preparazione molto importante in vista di Wimbledon, il grande obiettivo del suo 2021 al rientro dall’infortunio.

“Ora comincia il periodo più importante per me. Voglio mostrare il mio miglior tennis sull’erba e giocare per vincere. So che sull’erba mi trovo subito a mio agio, mi bastano poche ore per riadattarmi. Una vittoria dimostrerebbe che sono sulla strada giusta per ritrovare fiducia, ma la cosa più importante è che non mi faccia male“, ha detto King Roger in conferenza stampa virtuale.

“Sono molto soddisfatto di come ho giocato al Roland Garros e di come il mio corpo si è ripreso in seguito – prosegue il n.8 del ranking mondiale – Anche questo mi toglie un po’ di pressione qui ad Halle. È praticamente tutto possibile sull’erba. Puoi perdere velocemente in due tornei di fila o giocarti il titolo. Devo essere subito esplosivo in campo. Alla fine, si tratta semplicemente di giocare libero”.

Foto: Lapresse