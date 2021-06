Tennis, Ranking ATP (21 giugno): non cambiano le posizioni in vetta. Berrettini avvicina Federer, salgono Musetti e Mager

Cambia poco, cambia molto in questa settimana di ranking ATP che mantiene in vetta Novak Djokovic con poco più di 2000 punti di vantaggio su Daniil Medvedev. Il serbo non sta giocando in singolare dopo la vittoria al Roland Garros, e sarà in scena soltanto in doppio a Maiorca, ma il suo regno continua. Si avvicinano però i punti di Wimbledon, che potrebbero rimescolare le carte, se non tra Djokovic e Medvedev, su tutta l’area che va da Nadal a Zverev.

Avrebbe potuto guadagnare ulteriore terreno Andrey Rublev, ma il russo, perdendo con Ugo Humbert (alla miglior classifica di numero 25 del mondo), rimane in una specie di limbo tra Zverev e Roger Federer; dietro lo svizzero scalpita ormai Matteo Berrettini, che ne minaccia molto seriamente l’ottava posizione soprattutto dopo la vittoria al Queen’s e visti i termini dei dubbi lasciati dall’elvetico a Halle.

RANKING ATP (TOP 10)

1 SRB Novak Djokovic 12113

2 RUS Daniil Medvedev 10053

3 ESP Rafael Nadal 8630

4 GRE Stefanos Tsitsipas 7980

5 AUT Dominic Thiem 7425

6 GER Alexander Zverev 7305

7 RUS Andrey Rublev 6120

8 SUI Roger Federer 4815

9 ITA Matteo Berrettini 4468

10 ESP Roberto Bautista Agut 3125

Rimane sempre numero 2 d’Italia Jannik Sinner, che sull’erba ha ben poco (per non dire nulla) da difendere visto che ci ha giocato a livello pro solo nel 2019. Pur dopo un buon Queen’s (è servito un ottimo Marin Cilic per batterlo), esce dai primi 30 Fabio Fognini, mentre pur non scendendo in campo entra nei primi 60 del mondo Lorenzo Musetti, che tornerà in campo a Wimbledon dopo aver sostenuto la maturità. Sempre 10 gli azzurri tra i 100, nella settimana che precede il ritorno nel Tempio per eccellenza del tennis.

AZZURRI NELLA TOP 100

9 Matteo Berrettini 4468

23 Jannik Sinner 2320

27 Lorenzo Sonego 2042 (-1)

31 Fabio Fognini 1868 (-2)

58 Lorenzo Musetti 1120 (+3)

78 Gianluca Mager 918 (+4)

84 Marco Cecchinato 878 (+2)

86 Stefano Travaglia 870 (+2)

95 Andreas Seppi 822 (-4)

97 Salvatore Caruso 809

Foto: LaPresse