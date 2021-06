Tennis, niente sconti per Naomi Osaka a Wimbledon: dovrà presentarsi in conferenza stampa

Niente sconti per Naomi Osaka a Wimbledon. La tennista nipponica dovrà presentarsi in conferenza stampa così come prevedono gli accordi con l’All England Club, organizzatori dello Slam sull’erba. A riportare la notizia è il tabloid britannico “The Times”.

Osaka si è ritirata dal Roland Garros in corso di svolgimento a Parigi, senza giocare il match di secondo turno con la rumena Ana Bogdan, spiegando in un lungo messaggio pubblicato sui social che il confronto forzato con i giornalisti crea in lei ansia e insicurezze e che quindi per il suo bene psicofisico ha deciso di abbandonare la Francia.

Secondo il “Telegraph” la giapponese starebbe valutando la possibilità di saltare anche lo Slam sull’erba per evitare di essere obbligata a presentarsi alle conferenze stampa. Una notizia che se fosse confermata disattenderebbe la nota a firma dei presidenti dei quattro tornei dello Slam che hanno manifestato vicinanza a Osaka.

Si tratta di una vicenda quanto mai delicata e personale. L’unica speranza è che la nipponica possa superare quanto prima questo momento di difficoltà e tornare presto in campo.

Foto: LaPresse