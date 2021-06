Lorenzo Sonego non si ferma e continua il suo cammino nel torneo ATP 250 di Eastbourne, ultimo evento di preparazione in vista di Wimbledon 2021. Il tennista azzurro classe 1995 quest’oggi si è sbarazzato in tre set dell’australiano Max Purcell per 6-1 3-6 6-1 in un’ora e 37 minuti di gioco, strappando il pass per la sua seconda finale della carriera sull’erba (dopo il titolo ad Antalya 2019).

“È stato un match difficile, Purcell gioca molto bene a rete. Sono felice perché ho cambiato il mio tennis nel terzo set, sono rimasto concentrato ad ogni punto“, sono le prime dichiarazioni a caldo del torinese dopo la vittoria in semifinale ad Eastbourne.

“Giocare sull’erba? Mi piace, è bellissimo essere qui. Io servo bene, quindi su questa superficie diventa più semplice vincere punti con questo colpo – prosegue Sonego, che poi si proietta già all’atto conclusivo di domani con il vincente del match tra De Minaur e Kwon – Ora mi concentrerò per la finale di domani e voglio ringraziare il pubblico per il sostegno“.

Foto: Lapresse