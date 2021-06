Ha destato non poco scalpore quello che è accaduto a Lorenzo Musetti. Il classe 2002 nativo di Carrara, reduce dalla brillante esperienza al Roland Garros 2021, si sta preparando per affrontare una nuova prova, ma non con racchetta e pallina in mano. Ci si riferisce alla Maturità.

Ebbene, in un primo momento, il tutto era in programma il 16 giugno, ma la presenza del presidente della commissione esaminatrice, che dovrà presiedere in altra sede nello stesso giorno, non ci poteva essere. E dunque, il tutto è stato posticipato al 21 giugno e per Musetti anche la preparazione in vista dell’importante torneo di Wimbledon è cambiata.

L’azzurrino, infatti, non potrà prendere parte ai quattro tornei sull’erba in vista dello Slam a Londra, ovvero Halle o Queens dal 14 al 20 giugno, Maiorca o Eastbourne dal 20 al 26 giugno. E quindi come fare? Stando a quanto rivelato da Ubaldo Scanagatta su Ubitennis, Lorenzo potrebbe prepararsi su un campo di calcio del circolo Junior Tennis di San Benedetto, luogo dove affinare la propria confidenza sulla particolare superficie.

Una situazione davvero particolare, che evidenzia ancora una volta purtroppo il difficile rapporto tra sport e scuola nel nostro Paese. Da capire come Musetti saprà arrivare a Londra, dovendo gestire un momento così particolare, anche coi dolori che la partita con Novak Djokovic gli ha lasciato in eredità.

