Jannik Sinner non ha iniziato in maniera positiva la sua avventura sull’erba. L’altoatesino, impegnato quest’oggi nel primo turno del prestigioso torneo del Queen’s, è stato sconfitto dalla wild card britannica Jack Draper, che mai si era aggiudicato un match del circuito maggiore.

Un ko che fa male, causato da tante situazioni che non sono andate per il verso giusto, ivi compresa la maggior esperienza del suo avversario su questi campi, che ha saputo leggere le traiettorie dell’italiano dopo un inizio molto incerto e condito da tanti errori non forzati.

“È un buon giocatore, l’avevo visto a Miami. Non so se abbia giocato il torneo junior a Wimbledon e fatto dei buoni risultati (finale nel 2018 a livello junior ndr.), ma ho cercato di concentrarmi su quello che dovevo fare io. All’inizio ha funzionato piuttosto bene, poi lui ha capito il mio gioco. Ha giocato i punti importanti meglio di me, mentre io non ho servito bene, cosa che mi capita già da un po’”, le parole in conferenza stampa di Jannik (fonte: ubitennis).

E dunque si guarda a quel che sarà dal 28 giugno, sull’erba di Church Road, sperando di apprendere maggiormente in allenamento cosa voglia dire esprimere il proprio tennis su questa superficie e nel contempo migliorare la resa in tutti i fondamentali: “Abbiamo già il programma di allenamento per la prossima settimana, quindi giocherò solo a Wimbledon”, la precisazione del classe 2001 del Bel Paese.

