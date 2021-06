Tennis, Guido Pella rinuncia ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Ripescato Gombos

Continua ad allungarsi la lista dei forfait in vista dei Giochi Olimpici di Tokyo 2021 per quanto riguarda il tennis maschile. Guido Pella, tramite un post sui social, ha infatti comunicato che non prenderà parte alla prossima edizione della rassegna a cinque cerchi e dunque non potrà rappresentare l’Argentina nel Paese del Sol Levante.

Il 31enne di Bahia Blanca, n.62 del ranking mondiale, ha dato forfait per l’Olimpiade liberando così un pass diretto per il lituano Ricardas Berankis. Di conseguenza, la wild card riservata al miglior tennista europeo escluso (appartenente ad un Paese privo di qualificati) passa dalla Lituania alla Slovacchia con Norbert Gombos.

Ricordiamo che l’Italia schiererà a Tokyo un quartetto di singolaristi in campo maschile formato da Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini. Lorenzo Musetti avrebbe la classifica per poter accedere al torneo olimpico, ma ogni Nazione può partecipare al singolare con un massimo di quattro giocatori (stabiliti in base al ranking).

Foto: Lapresse