Tennis, Denis Shapovalov rinuncia alle Olimpiadi

Si allunga la lista dei tennisti che hanno deciso di non partecipare ai prossimi Giochi Olimpici di Tokyo. Dopo le rinunce di Rafael Nadal e di Dominic Thiem, anche il canadese Denis Shapovalov ha deciso che non prenderà il volo per il Giappone, non rappresentando così lo stato della foglia d’acero.

Shapovalov, numero 14 del mondo, ha reso nota la sua scelta nella giornata di ieri, al termine della sua partita vinta contro lo spagnolo Feliciano Lopez. “È stata una scelta difficile, ovviamente ho sempre sognato di rappresentare il Canada alle Olimpiadi. È qualcosa che penso ogni atleta sogna crescendo” le sue parole in conferenza stampa.

Shapovalov rende noto che le motivazioni per cui ha deciso di non andare in Giappone è a causa della pandemia Covid-19: “Con le restrizioni per il Covid e tutto quello che sta succedendo, io e il team abbiamo deciso che il meglio per noi era saltare quest’evento. Ma di sicuro è un gran peccato“.

Ora il suo focus sarà sicuramente verso queste settimane inglesi. Questa sera per il canadese ci sarà la possibilità di accedere alle semifinali del Queen’s, ma prima dovrà aver ragione di Frances Tiafoe in un derby nordamericano.

