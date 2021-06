Dopo gli ottimi risultati ottenuti sulla terra rossa, Matteo Berrettini ha proseguito anche sull’erba giungendo nei quarti di finale del Queen’s. Quest’oggi il tennista romano andrà a caccia di un posto in semifinale nello storico e prestigioso torneo londinese, affrontando per la prima volta in carriera il britannico Daniel Evans, numero 25 della classifica mondiale.

Berrettini punta a conquistare la sua terza semifinale della stagione dopo quelle a Belgrado (torneo poi vinto) e a Madrid. Il numero nove del mondo si è subito ben adattato all’erba e questo torneo del Quuen’s ha confermato come il romano sia certamente tra i giocatori da tenere maggiormente sott’occhio per l’ormai imminente Wimbledon.

Il numero uno d’Italia aveva sconfitto all’esordio Stefano Travaglia, in un derby azzurro deciso da due tie-break. Nella giornata di ieri è poi arrivata la prestigiosa vittoria contro Andy Murray. Un doppio 6-3 all’ex numero uno del mondo, ma soprattutto una prestazione convincente con il servizio ed il dritto, i colpi che possono far fare la differenza a Berrettini.

Ora, come detto, la sfida ad Evans, che sta giocando bene e ha superato due avversari ostici sull’erba come l’australiano Alexei Popyrin (doppio 6-4) ed il francese Adrian Mannarino, sconfitto in due set con il punteggio di 6-4 7-6. Evans ha già raggiunto una semifinale in stagione e addirittura nel Masters 1000 di Montecarlo, venendo poi sconfitto nettamente da Stefanos Tsitsipas.

Berrettini gioca anche per la storia. Infatti il romano potrebbe diventare il primo italiano a raggiungere le semifinali al Queen’s, l’ennesimo traguardo importante per il numero uno d’Italia.

