I WTE Multi European Games 2021 hanno visto disputarsi quest’oggi le fasi finali dei tornei di taekwondo, con l’Italia protagonista nei -58 kg maschili, dove ha gareggiato il giovane Vito Dell’Aquila e nei -73 kg femminili, in cui è arrivato un podio. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati odierni.

UOMINI

+87 kg: doppietta russa sul podio, con Rafail Aiukaev ha sconfitto Roman Kuznetsov, con il podio completato dal gabonese Anthony Obame e dal croato Ivan Sapina.

-58 kg: ancora Russia grande protagonista, e con altri due atleti all’ultimo atto. Trattasi di Ali Aliyev, che ha avuto la meglio sul connazionale Georgy Popov. Bronzo ad un altro russo, Sergei Kirsanov, insieme al turco Deniz Bagdelen. In gara anche l’azzurro Vito Dell’Aquila, capace di aprire la giornata sconfiggendo agli ottavi di finale il francese Samuel Bedart per un netto 20-0, arrendendosi però ai quarti contro Kirsanov, facendosi rimontare e cedendo per 2-0 al golden point.

-54 kg: Vladimir Gritsenko, anche lui russo, si è imposto sull’israeliano Tom Pashcovsky nella finalissima. Al russo Fedor Gravilenko e al turco Haktan Can le medaglie di bronzo.

-63 kg: è il croato Lovre Brecic ad aggiudicarsi la competizione, superando nella finale lo spagnolo Joan Jorquera. Sul podio anche un altro spagnolo, Adrain Del Rio, bronzo con il russo Vladislav Moiseev

-87 kg: vittoria per l’ivoriano Cheich Cissè, che nell’ultimo atto ha avuto la meglio sul russo Rafael Kamalov, mentre i bronzi sono andati allo spagnolo Daniel Ros e allo sloveno Patrik Divkovic.

DONNE

+73 kg: la campionessa olimpica di Londra 2021, la serba Milica Mandic, ha trionfato nella categoria regina, sconfiggendo la francese Althea Laurin. Fuori in semifinale la tedesca Lorena Brandl e la spagnola Tania Castineira.

-46 kg: doppietta russa in testa alla classifica, con Anastasiia Artamonova che ha superato la connazionale Larisa Medvedeva, con la croata Lena Stojkovic e la turca Emine Gogebakan che si sono aggiudicate il bronzo.

-49 kg: Galina Medvedeva, ancora in rappresentanza della Russia, ha piegato all’ultimo atto la spagnola Adriana Cerezo, mentre la corata Bruna Duvancic e la tedesca Sueheda Celik sono salite sul terzo gradino del podio.

-67 kg: ennesimo oro per la Russia, questa volta ad opera di Yulia Zaitseva, che ha superato la tedesca Vanessa Koerndl, con la francese Magda Wiet Henin e la spagnola Cecilia Castro che si sono accontentate del bronzo.

-73 kg: medaglia di bronzo per l’Italia e per Natalia D’Angelo, che si è fermata in semifinale nel torneo vinto dalla britannica Rebecca McGowan, davanti alla francese Estelle Vander-Zwalm. L’altro bronzo è invece andato alla tedesca Alema Hadzic.

