Superbike oggi, GP Misano 2021: orari FP3, superpole e gara-1, tv, programma, streaming Sky e TV8

Oggi, sabato 12 giugno, giorno importante per il terzo round del Mondiale 2021 di Superbike. Sul tracciato dedicato al compianto Marco Simoncelli di Misano, assisteremo a una giornata molto intensa e dall’esito non scontato.

Un programma fitto che prevede per il campionato delle derive di serie la FP3, la superpole e gara-1. Servirà precisione e attenzione per mettere insieme i pezzi del puzzle. Ci proverà la Ducati con Michael Ruben Rinaldi: il centauro italiano ieri è stato velocissimo, volando letteralmente sulla pista italiana in sella alla Panigale V4. Pertanto, spettano a lui tutte le attenzioni del caso.

Le Kawasaki, però, sono sempre in agguato e soprattutto il campione del mondo in carica Jonathan Rea, attuale leader della classifica generale, vorrà incamerare più punti che può per rafforzare la propria posizione in graduatoria generale. A questo proposito il turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha) e il britannico Scott Redding (Ducati) dovranno far vedere un feeling diverso per pensare di impensierire Johnny nel confronto iridato.

Di seguito il programma di oggi e come seguire il weekend in tv:

PROGRAMMA GP MISANO

Sabato 12 giugno

ore 9.00-9.30, Superbike, Prove libere 3

ore 9.45-10.05, Supersport 300, Superpole, diretta

ore 10.25-10.45, Supersport, Superpole, diretta

ore 11.10-11.25, Superbike, Superpole, diretta

ore 12.45, Supersport 300, Gara 1, diretta

ore 14.00, Superbike, Gara 1, diretta

ore 15.15, Supersport, Gara 1, diretta

PROGRAMMA GP MISANO IN TV

La copertura televisiva del GP di Misano di Superbike sarà offerta da Sky Sport, con diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208 della piattaforma Sky). Solo il warm-up domenicale del campionato delle derivate di serie non sarà trasmesso dell’emittente. Su TV8 (121 di Sky e 8 dgt), la programmazione in CHIARO vedrà la trasmissione della differita della Superpole Race e della diretta delle gare (gara-1 e gara-2). La FP3 e la Superpole odierna non saranno coperte dell’emittente in CHIARO e potranno essere seguite su su Sky Sport MotoGP. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata di Superbike.

IL PROGRAMMA TV8

Sabato 12 giugno

ore 14.00, Superbike, Gara 1, diretta

Domenica 13 giugno

ore 13.00, Superbike, Superpole Race, differita

ore 14.00, Superbike, Gara 2, diretta

