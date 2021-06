Sport in tv oggi (mercoledì 23 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Tanti eventi da seguire in questo mercoledì 23 giugno. Si comincia nella nottata italiana con la NBA, sempre più nel vivo nella fase conclusiva del PlayOff. Entrando nel vivo della giornata assisteremo all’importante cerimonia di consegna della bandiera italiana da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla delegazione olimpica in vista dei Giochi di Tokyo.

Tanto tennis e tanta Italia, con particolare attenzione alle qualificazioni di Wimbledon. Nel pomeriggio-sera di scena i quarti di finale degli Europei di basket femminile e gli Europei di calcio maschile con gli ultimi match della fase a gironi per definire il quadro della squadre qualificate agli ottavi di finale.

Di seguito il programma completo:

PROGRAMMA SPORT IN TV (23 GIUGNO)

01.38 Calcio (MLS): New York City FC vs Atlanta United – Diretta streaming su DAZN.

01.38 Calcio (MLS): Philadelphia vs Columbus Crew – Diretta streaming su DAZN.

02.08 Calcio (MLS): Chicago Fire vs FC Cincinnati – Diretta streaming su DAZN.

02.38 Calcio (MLS): Sporting Kansas City vs Colorado Rapids – Diretta streaming su DAZN.

04.08 Calcio (MLS): Seattle Sounders vs Real Salt Lake City – Diretta streaming su DAZN.

04.41 Calcio (MLS): Vancouver Whitecaps vs L.A. Galaxy – Diretta streaming su DAZN.

03.00 Basket (NBA): Phoenix Suns vs Los Angeles Clippers – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport NBA (206), live streaming su Sky Go e su Now.

10.00 Tuffi (Europei juniores): eliminatorie piattaforma Girls A, a seguire eliminatorie trampolino un metro Boys A. Nessuna copertura televisiva, streaming su Len Tv.

11.00 Tennistavolo (Europei): primo turno – Nessuna copertura televisiva e streaming.

12.00 Tennis (Wimbledon): qualificazioni – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204), live streaming su Sky Go e su Now. (Pieri vs Haas 1° incontro dalle 12.00; Gatto-Monticone vs Rodionova 1° incontro dalle 12.00; Di Giuseppe vs Kawa 2° incontro dalle 12.00; Errani vs Sanders 3° incontro dalle 12.00; Gaio vs Safiulin 3° incontro dalle 12.00; Marcora vs Cerundolo 4° incontro dalle 12.00).

12.00 Tennis (ATP Eastbourne): 2° turno – Diretta tv su SuperTennis, live streaming su supertennis.tv (Sonego vs Millman 2° incontro dalle 12.00; Seppi vs Ruusuvuori 2° incontro dalle 12.00).

12.00 Tennis (WTA Bad Homburg): 2° turno – Differita tv su SuperTennis dalle 21.45.

12.05 Cerimonia Consegna Portabandiera – Diretta tv su Rai2, live streaming su RaiPlay.

13.30 Tennis (WTA Eastbourne): 2° turno – Diretta tv su SuperTennis, live streaming su supertennis.tv (Giorgi vs Rogers 1° incontro dalle 12.00).

13.30 Tennis (ATP Mallorca): 2° turno – Diretta tv su SuperTennis, live streaming su supertennis.tv (Travaglia vs Bautista Agut 4° incontro dalle 13.30).

14.00 Ciclismo femminile (Giro del Belgio): seconda tappa – Diretta streaming su Eurosport Player.

16.30 Tuffi (Europei juniores): finale trampolino un metro Boys A; finale piattaforma sincro Girls A/B. Nessuna copertura televisiva, streaming su Len Tv.

18.00 Calcio (Europei): Slovacchia vs Spagna – Diretta tv su Sky Sport Football (203), Sky Sport 252, live streaming su Sky Go e su Now. Il match sarà visibile anche attraverso la Diretta Gol prevista su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport 251.

18.00 Calcio (Europei): Svezia vs Polonia – Diretta tv su Sky Sport 253, live streaming su Sky Go e su Now. Il match sarà visibile anche attraverso la Diretta Gol prevista su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport 251.

18.00 Basket femminile (Europei): 2° quarto di finale – Diretta tv su Sky Sport Collection (205), live streaming su Sky Go e su Now.

19.30 Volley (Nations League): Italia vs Germania – Nessuna copertura tv, live streaming su Volleyball TV.

20.45 Basket femminile (Europei): Belgio vs Russia – Diretta tv su Sky Sport Collection (205), live streaming su Sky Go e su Now.

21.00 Basket femminile (Europei): Serbia vs Spagna – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), live streaming su Sky Go e su Now.

21.00 Calcio (Europei): Germania vs Ungheria – Diretta tv su Sky Sport 253, live streaming su Sky Go e su Now. Il match sarà visibile anche attraverso la Diretta Gol prevista su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport 251.

21.00 Calcio (Europei): Portogallo vs Francia – Diretta tv su Rai1, Sky Sport Football (203), Sky Sport 252, live streaming su RaiPlay, Sky Go e su Now. Il match sarà visibile anche attraverso la Diretta Gol prevista su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport 251.

23.00 Calcio (Coppa America): Ecuador vs Perù – Diretta tv su Sky Sport Serie A (202), live streaming su Sky Go e su Now.

Foto: LaPresse