Europei calcio 2021 oggi: orari partite, tv, programma, streaming in chiaro 23 giugno

Oggi, mercoledì 23 giugno, si chiude ufficialmente la prima fase dei Campionati Europei 2021 di calcio maschile con gli ultimi quattro incontri dei gironi. Tutto ancora in bilico in entrambi i raggruppamenti, con un paio delle squadre favorite per il titolo continentale a serio rischio eliminazione prima ancora di raggiungere il tabellone principale.

Si parte alle ore 18.00 con il gruppo E: dopo due pareggi in due partite, la Spagna è costretta a vincere a Siviglia contro la Slovacchia per accedere agli ottavi. Nell’altra sfida del girone, la Svezia ha a disposizione due risultati su tre per blindare la qualificazione (come prima o seconda) contro una Polonia chiamata invece a vincere per centrare il passaggio del turno.

Grande attesa poi per le partite del gruppo F alle ore 21.00: la Germania ospita l’Ungheria a Monaco di Baviera con la concreta possibilità di vincere e volare agli ottavi senza fare calcoli. Scontro diretto decisivo invece a Budapest tra Francia e Portogallo, con i lusitani a serio rischio eliminazione in caso di sconfitta ed i transalpini che si garantirebbero aritmeticamente il primato del girone con un successo.

Tutte le partite odierne di Euro 2020 verranno trasmesse in diretta tv sui canali Sky Sport ed in diretta streaming su Sky Go e Now TV, mentre il big match serale tra Francia e Portogallo sarà visibile anche in chiaro su Rai 1 e Rai Play. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale di tutti i match della manifestazione.

PROGRAMMA EUROPEI CALCIO 2021 OGGI

Mercoledì 23 giugno

ore 18.00 Slovacchia-Spagna – diretta su Sky Sport Football (203), Sky Sport 252, live streaming su Sky Go e su Now TV.

ore 18.00 Svezia-Polonia – diretta su Sky Sport 253, live streaming su Sky Go e su Now TV.

ore 21.00 Germania-Ungheria – diretta su Sky Sport 253, live streaming su Sky Go e su Now TV.

ore 21.00 Portogallo-Francia – diretta su Rai 1, Sky Sport Football (203), Sky Sport 252, live streaming su RaiPlay, Sky Go e su Now TV.

Foto: Lapresse