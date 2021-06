Portogallo-Francia oggi, Europei calcio 2021: orario, tv, programma, probabili formazioni, streaming

Oggi, mercoledì 23 giugno, Francia e Portogallo si affrontano nella terza giornata del girone F valida per gli Europei 2021 di calcio. Un match molto importante che defiirà il quadro della situazione le raggruppamento.

Le due squadre si presentano al confronto in maniera diversa: i transalpino, dopo aver battuto la Germania all’esordio, sono stati fermati dall’Ungheria, mentre i lusitani vittoriosi contro i magiari hanno dovuto subire una pesante sconfitta contro i tedeschi. In sostanza ci si gioca il tutto per tutto, con la compagine transalpina però già certa del passaggio di turno, facendo un po’ di conti, da eventuale terza del girone, ma è chiaro che nessuno ci penserà nel match.

Un match speciale perché si tratta della riproposizione della Finale degli Europei 2016 e in quella circostanza i portoghesi sorpresero tutti e vinsero grazie a un gol di Eder. Per questo, i francesi vorranno prendersi una rivincita e far valere il loro status di campioni del mondo.

Il match tra Portogallo e Francia si disputerà quest’oggi alle ore 21.00 alla Puskas Arena di Budapest. La partita sarà trasmessa da Rai1 IN CHIARO e sarà visibile sui canali Sky Sport Football (203) e Sport 252, live streaming su RaiPlay, SkyGo e Now. Sarà possibile seguire il confronto anche attraverso la Diretta Gol su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport 251.

PROGRAMMA PORTOGALLO-FRANCIA

Mercoledì 23 giugno, Puskas Arena (Budapest)

Ore 21.00 Portogallo-Francia

Diretta tv in chiaro: Rai1

Diretta tv a pagamento: Sky Sport Football (203) e Sky Sport 252. Sarà possibile seguire il confronto anche attraverso la Diretta Gol su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport 251.

Diretta streaming in chiaro: RaiPlay

Diretta streaming a pagamento: SkyGo e Now

PORTOGALLO-FRANCIA: PROBABILI FORMAZIONI

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Semedo, Ruben Dias, José Fonte, Guerreiro; Sergio Oliveira, Danilo Pereira, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Joao Felix, Cristiano Ronaldo. All.: Fernando Santos.

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez; Pogba, Kanté, Rabiot; Mbappé, Benzema, Griezmann. All.: Didier Deschamps.

Foto: LaPresse